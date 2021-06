L’ancien inspecteur des impôts et des domaines a tenu à rassurer les Sénégalais : “Je suis venu aujourd’hui à l’Assemblée pour faire mon travail tranquillement et une circonstance exceptionnelle. Car, j’ai l’habitude, depuis quelque temps, d’envoyer des questions écrites au gouvernement pour manifester mon désaccord sur un sujet d’actualité, car il y a des menaces qui planent sur ma tête. Donc, je cherche un équilibre afin que tout aille pour le mieux.”

Avant de révéler : “C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de ne plus venir à l’Assemblée nationale. Des députés de la mouvance présidentielle ont reçu des directives. On leur a demandé de me provoquer à chaque fois que je mettrai les pieds à l’hémicycle. Qu’ils m’attaquent ou se bagarrent avec moi. De ce fait, les Sénégalais vont dire que je suis un habitué des faits à l’Assemblée nationale. Bref, mon image sera ternie à jamais.”

Depuis, Ousmane Sonko soutient qu’il a essayé de jouer avec la carte de la prudence. Mais, signale-t-il, “chaque chose a des limites”. “Je peux rester serein face aux attaques et insultes, mais vouloir m’attaquer physiquement, cela, je ne le tolérerai à aucun homme sur cette terre. Comme recruter des nervis et terroristes est la spécialité du pouvoir, je leur ai montré comment faire”.