Victime du tragique accident de Fatick : Qui est Diong Corréa, l’enseignant à l’origine de la codification de la langue mandiack

L’enterrement de Diong Corréa, ancien directeur d’école à la retraite après 38 ans de service, a été plein d’émotions. Les témoignages étaient unanimes autour de la bonté, de la disponibilité et de la foi du défunt Diong Corréa décédé au cours de l’accident survenu dans la nuit du mardi au mercredi dans la région de Fatick.

Après son inhumation à 14 heures à Bloc Villages, son village natal, parents, proches, populations des communes voisines et de la Casamance naturelle ont envahi la maison mortuaire. Sur place, au milieu des pleurs et des lamentations, ceux qui l’ont connu et côtoyé, ont laissé des témoignages émouvants.

Interrogé au nom des directeurs d’école, Omar Mendy, directeur de l’école élémentaire de Marsassoum2 dira que son défunt collègue était un exemple d’enseignant et de chef d’établissement à offrir comme modèle à la génération d’aujourd’hui et de demain pour ses principes, ses convictions professionnelles, culturelles et religieuses. Il est d’une rigueur imperturbable, un manager de renom et voue un culte au travail.

Dembo Kao Corréa, jeune frère de Dion Corréa précise que son défunt grand frère est décédé à la suite de ses blessures. Le visage triste, apparemment épuisé par la longue veillée à attendre le corps de son frère, Demba murmura à voix basse: « Mon frère était quelqu’un de très convivial, il aimait partager et détestait la solitude. Il était sociable et très généreux. Il aimait aussi retenir la main de ses visiteurs qui voulaient prendre congé de lui. C’est quelqu’un qui aimait beaucoup son prochain ». Après 38 ans de riche carrière passés à Dakar, à Fatick, il est revenu à Sédhiou, chez lui, auprès des siens finir ses beaux jours.

Larmoyant, il a adressé de vifs remerciements à l’endroit de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à leur évacuation à l’hôpital, à leur assistance médicale et au convoyage de leur corps à Sédhiou.

Ensuite il a remercié tout le beau monde venu l’accompagner vers sa dernière demeure. Dembo a dit, connaissant l’homme n’être pas surpris par la forte mobilisation signe de la bonté et de la popularité de l’engagement pour la cause mandiack..

« Dion Corréa est à l’origine de la codification de la langue mandiak. Toute sa vie durant, il a lutté pour l’unité de tous les mandiacks », confie à Seneweb, Benoît Diockou, un de ses promotionnaires habitant le village de Soukoutoto. « Il aimait son ethnie, ses parents, sa profession et de Dakar à Sédhiou en passant par Fatick où il est mort, Dion Corréa ne s’est jamais découragé pour faire l’unité des mandiack» ajoute-t-il.