« Croire qu’un titre se décrète c’est ne rien connaître du basket », avertit Bamba Kassé

Après la victoire en quart de finale de l’Afrobasket mercredi, contre l’Angola et le parcours sans faute des “Lions dans ce tournoi, beaucoup de Sénégalais pensent déjà que le titre est acquis. L’ancien Chargé de Communication de la Fédération sénégalaise de Basketball, Bamba Kassé appelle les supporters à garder les pieds sur terre. Dans une chronique publiée sur sa page Facebook, le journaliste sportif explique pourquoi les “Lions” doivent aborder la demi-finale contre la Côte d’Ivoire avec prudence.

Pour le journaliste Bamba Kassé, beaucoup de ceux qui s’excitent devant la performance des “Lions” du basket “nous voient déjà en finale. Et surtout déjà vainqueur de la compétition. Mais croire qu’un titre se décrète c’est ne rien connaître du basket sinon les “buts” pardon les paniers qui s’empilent au fil des matchs”

Kassé rappelle qu’à ce propos “les victimes les plus expiatoires sont le Nigéria, battu par l’Ouganda. Le Sénégal s’est quant à lui payé un avertissement sans frais en échappant de justesse à la tentative d’assassinat orchestrée par L’Angola”.

L’ancien responsable de la communication de la FSBB appelle les supporters à la prudence et à la retenue.

Selon lui, “Tout en restant sur nos bases patriotiques et souhaiter de tout cœur ce trophée, retenons ceci:

1 – La Côte D’Ivoire a fait un parcours aussi honorable que le nôtre. C’est d’ailleurs elle qui a obligé le Nigéria à passer par la case huitièmes de finale et elle a été sans pitié contre la Guinée.

2- Les Éléphants nous ont mal traité en 2007, en 2009, puis en 2011. Nous éliminant à chaque fois prématurément malgré notre statut. Au point qu’en 2013, à Abidjan, il eu fallu un entraînement à 6 heures du matin et un plan de jeu sorti de nulle part, en plus d’une verve de revanchard pour les sortir de la course à la coupe du monde. Au passage ils nous avait infligé une défaite de plus de 20 points en phase de poule.

3- Le match contre la Côte d’Ivoire est le match piège pour le Sénégal. Nos joueurs devront de bout en bout se battre, donner tout ce qu’ils ont sans penser à la finale”.

Bamba Kassé indique qu’un tel exercice “est d’autant plus difficile que forcément au dernier virage, il y aura une équipe aussi forte que nous : La Tunisie qui fait sa route sans trop de vague et le CAP VERT, révélation sérieuse de ce tournoi”

Il précise que “retenir que le chemin de la finale est parsemé d’embûches, ce n’est pas avoir peur. C’est être réaliste et surtout respectueux d’une des valeurs du sport : le respect de l’adversaire”