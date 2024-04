Vers le lancement d’un championnat national de futsal au Sénégal

Lors d’une déclaration suite à la réunion convoquée par la Direction Technique Nationale (DTN) sur les enjeux majeurs du football sénégalais, Me Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football, a annoncé une initiative visant à promouvoir davantage le futsal au Sénégal.

S’exprimant sur la nécessité de capitaliser sur le succès du football féminin et du beach soccer, Me Senghor a affirmé que le moment était venu de donner une impulsion décisive au futsal, notamment avec la Coupe d’Afrique de futsal à l’horizon. « Il est maintenant temps pour nous de lancer définitivement le futsal, au moment où la Coupe d’Afrique de futsal se joue« , a déclaré Me Senghor.

« Nous nous engageons à ce que les staffs de futsal puissent commencer à compétir. Cela signifie que nous devons d’abord mettre en place un championnat de futsal, tout comme nous l’avons fait avec le beach soccer. De plus, lors de la prochaine compétition internationale de futsal, que le Sénégal puisse participer, parce que nous avons le potentiel pour cela », ajoute le patron du football sénégalais. Le futsal, une forme de football en salle, gagne en popularité à travers le monde, et le Sénégal vise à tirer parti de cette tendance pour développer davantage le sport au niveau national et international.