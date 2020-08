Vélingara : échos de l’hivernage du mois de juillet

L’hivernage bat son plein dans le département de Vélingara (sud). Conséquence la pluviométrie est jugée normale par les services techniques de l’agriculture. Les cumuls pluviométriques relevés par les stations de Météo pour le mois de juillet sont excédentaires.

Selon un bulletin produit par le Groupe de travail pluridisciplinaire (Gtp), composé des services techniques de l’agriculture, de l’élevage, de la météo et de la Sodefitex, la décade du 20 au 31 Juillet a été pluvieuse avec un cumul décadaire doublant par endroits, comparé à celui de la décade précédente.

La localité qui a reçu le plus grand nombre de pluies est Pakour avec 235 mm contre 83,5 mm pour la précédente. La localité qui a reçu la plus faible pluviométrie est Bonconto 99,4 mm contre 78,9 mm.

A la fin de ce mois, la situation pluviométrique est jugée normale à excédentaire avec un état des cultures qui est bonne. L’arachide est en stade de floraison, le mil en stade de tallage, le maïs en stade de montaison et le riz se porte bien.

Concernant la mise en place des intrants, pour les semences d’arachide le quota prévu était de 1063 tonnes et 1031,15 tonnes sont reçues et vendues. Pour le maïs : 40 tonnes reçues et 25,79 tonnes vendues ;pour le Sorgho 56 tonnes sont prévues et reçues et 49,3 tonnes sont vendues.

A noter que les intrants ont été mis en place en temps opportun dans tous les magasins que compte le département et certains ont déjà tout vendu leurs stocks.

La situation phytosanitaire est pour l’instant calme mais pour prévenir une éventuelle attaque de chenille légionnaire d’automne et des criquets pèlerins les dispositions doivent être prises avec la DPV, selon le GTP.