Il était le chauffeur du commando envoyé par Yahya Jammeh pour éliminer le journaliste Dayda Haydara en 2004. Baye Lo, cet ancien militaire versé dans l’unité des hommes à tout faire du régime de His Excellency Doctor Yahya Abdoul Aziz James Junkung Jammeh, le Babili Mansa, avait, en 2012, fui la Gambie “pour ne pas être tué” après être entré en disgrâce avec le pouvoir de Banjul, a été rattrapé par son passé. Il vient d’être condamné à la prison à vie par un tribunal allemand.

Membre du très select commando qui avait, le 16 décembre 2004 tendu un guet-apens au correspondant permanent de l’AFP à Banjul et fondateur du journal The Point, Dayda Haydara, Baye Lo (Bai Lowe) avait été le premier militaire, membre de l’Escadron de la mort du président Yahya Jammeh, à avoir brisé le pacte du silence que les Junglers avaient mis en place pour taire les basses besognes commises pour le compte du Babili Mansa. En 2013, sur les ondes de notre défunt confrère, Pa Ndéri Mbaye de Freedom radio, il avait expliqué au monde comment lui, et ses camarades, avaient mis en place la trappe dans laquelle allait tomber Dayda Haydara abattu par la Kalashnikov alors qu’’il sortait d’une soirée d’anniversaire de son journal.

Aujourd’hui, 10 ans après cette interview, qui a ouvert la voie à une grande confession des anciens tueurs du régime Jammeh, c’est la bande sonore de cet entretien qui lui a été opposée à Baye Lo qui, au cours du procès a réfuté sa participation à l’équipe de tueurs. Devant le tribunal, il a déclaré que tout ce qu’il avait annoncé publiquement lui avait été soufflé par des participants à cette campagne de terreur mise en place par His Excellency, Yahya Jammeh.

Pour mémoire, l’unité des Junglers a été “utilisée par le président Yahya Jammeh pour exécuter des ordres d’assassinats illégaux, entre autres choses” dans le but “d’intimider la population gambienne et de réprimer l’opposition”, selon les procureurs allemands qui ont décidé de la poursuite de Baye Lo réfugié en Allemagne depuis 2013. Et alors qu’’aucun citoyen Allemand ou européen n’a été assassiné ou torturé par cette équipe de tortionnaires, l’Allemagne a, au nom du principe de pouvoir juger les crimes contre l’humanité où qu’’ils se soient déroulés au monde, s’est autorisé à juger cet ancien membre de Junglers.

Ce matin, comme l’ont demandé les procureurs, le tribunal de Celle dans le nord de l’Allemagne a condamné Baye (Bai Lowe) à la prison à vie pour crimes contre l’humanité. Et ces crimes sont les meurtres, les tentatives de meurtres et les détentions illégales et les tortures commises contre des citoyens Gambiens.