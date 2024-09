a légende du hip-hop va devoir s’expliquer devant la justice pénale. Lundi soir, Sean Combs, plus connu sous ses noms d’artiste « Diddy », « P. Diddy » ou encore « Puff Daddy » dans les années 1990, a été arrêté à New York, selon les médias américains. Une interpellation qui fait suite à son inculpation par un grand jury, selon le New York Times . L’acte d’accusation n’a pas encore été dévoilé par la justice américaine mais inclurait notamment, selon le quotidien, des charges de trafic sexuel et de racket.

« Nous sommes déçus par ces poursuites injustes », a réagi l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, dans une déclaration transmise aux médias américains. « Sean “Diddy” Combs est une icône de la musique. C’est une personne imparfaite mais pas un criminel », poursuit l’avocat, qui assure que son client est « innocent » et a « coopéré » à l’enquête.

Accusé par au moins 8 femmes

En mars dernier, des dizaines d’agents fédéraux avaient mené une perquisition dans les luxueuses villas de Sean Combs à Los Angeles et à Miami, et saisi plusieurs appareils électroniques. Depuis novembre 2023, au moins 8 femmes ont accusé l’artiste de violences et de divers abus sexuels. Plusieurs poursuites au civil – de nombreux actes dénoncés étant prescrits au pénal – se sont réglées à l’amiable, notamment celles engagées par la chanteuse Cassie. L’ex-compagne de Diddy disait avoir subi des violences « sexuelles et psychologiques » pendant des années, entre 2005 et 2018.

En mai dernier, CNN avait diffusé une vidéo choquante dans laquelle on voyait Combs violemment agresser Cassie, la jetant au sol avant de lui asséner plusieurs coups de pied. Une autre femme accuse le rappeur de l’avoir violée en réunion en 2003 quand elle avait 17 ans. Des accusations que Sean Combs avait niées en bloc, dénonçant une « chasse aux sorcières ».