L’ancien procureur de la République auprès du tribunal de Dakar et tout dernier Procureur général de Thiès, Serigne Bassirou Guèye, vient de trouver un nouveau point de chute. Après le parquet de Dakar, le palais présidentiel et le tribunal de Thiès, il est aujoursd’hui le patron de l’Ofnac. C’est à lui que le président, Macky Sall, vient de confier la lourde tâche de combattre la fraude et la concussion.

A en croire une copie du décret présidentiel 2022-2010 parvenue à Kéwoulo, l’ancien conseiller technique de Mimi Touré au ministère de la justice vient d’être nommé président de l’Office national de la lutte contre la corruption, OFNAC. Poste vacant depuis la fin du mandat de Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, ancien juge d’instruction, le fauteuil du président de l’Ofnac était en quête d’un nouveau titulaire. Et, finalement, c’est sur “son procureur” que le président Macky Sall a jeté son dévolu.

Chef du parquet de Dakar pendant les doulureux événements de mars 2021 qui ont opposé Ousmane Sonko à la masseuse, Adji Sarr, Serigne Bassirou Guèye est souvent revenu sur le devant de la scène au cours de ces derniers mois. Le leader de Pastef, qui l’accuse d’avoir bidouillé son dossier, a déposé deux plaintes au pénal le concernant, devant les juridictions compétentes. Et, alors que Serigne Bassirou Guèye doit prêter serment de combattre la corruption et la concussion, il va retrouver sur sa table un dossier qu’il connait très bien. Trop bien même. Lorsque il était le patron du parquet de Dakar, il avait envoyé un soi-transmis à la Section de Recherches de la gendarmreie et ordonné une enquête et l’arrestation de toutes personnes impliquées “si les faits sont avérées.”

Et les investigations diligentée par la Section de Recherches pour “faux et usage de faux”, “détournement de biens sociaux”, “augmebtation illicite de capitaux”, “blanchiment de capitaux” etc….avaient conduit aux arrestations de Saïd et sa fille, Alia Tarraf. Inculpés par ce même procureur Serigne Bassirou Guèye, le père et la fille avaient vu leur dossier confié au défunt doyen des juges, Massamba Sall. A son tour, après 15 mois d’enquête, Massamba Sall avait avait confirmé les 7 chefs d’inculpation et rendu une ordonnande au chef du parquet. Aussi bizarre que cela puisse paraitre, Serigne Bassirou Guèye -qui devait programmer le jugement du père et de la fille impliqués dans des malversations de milliards de F CFA et de “faux et usage de faux”, a préféré garder le dossier pendant 16 mois, dans les tiroirs de son bureau.

Lorsque son successeur, Amady Diouf, interpellé par Me Boukounta Diallo a sorti ce volumunieux dossier du tiroir dans lequel l’avait laissé le Procureur Serigne Bassirou Guèye, il ne restait qu’un seul chef d’inculpation: le faux et usage de faux. Pour la petite histoire, avant d’hériter du parquet de Dakar, l’actuel procureur de la Républqiue, Amady Diouf, était le président de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel du tribunal de Dakar. A ce titre, lorsque Saïd et sa fille avaient été inculpés, il avait ordonné la saisie conservatoire de tous leurs biens. Et depuis lors, le même dossier est sur la table des juges. Mais, sans plus aucun chef d’inculpation -puisque le président de la chambre d’accusation, Mamadou Ndoye a osé effacer la dernière infraction “le faux et usage de faux” que même Serigne Bassirou Guèye navait osé enlever.

Choquée par ces “bizarreries”, l’Ofnac dirigée par Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté s’était, en mars 2022, saisie du dossier et entendu les plaignants Mouhamed Tarraf, le fils de Adel Tarraf, ainsi que les héritiers de Fouad Tarraf dont la signature avait été utilisé, en 2017, pour un emprunt bancaire de plusieurs milliards de F CFA à la Société générale alors que “l’empreunteur” est décédé depuis 2012. Ayant découvert de grosses malversations, les enquêteurs de l’Ofnac avaient promis d’entendre les mis en cause et de donner des suites à cette affaire qui empoisonne la vie du parquet. Mais, depuis lors Saïd Tarraf et sa fille, Allia Tarraf, n’ont jamais été inquiétés. Et le dosiier est presque enterré. C’est ce dossier à milliards qui risque de croiser, à nouveau, le chemin de Serigne Bassirou Guèye.