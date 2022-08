L’affaire Saïd et Allia Tarraf est en train de créer de nouvelles victimes collatérales. Alors que le père et la fille se sont arrangés pour avoir de la justice l’abandon des sept chefs d’inculpation que la Section des Recherches de la gendarmerie -qui les avait auditionnés- avait visés et que le doyens des juges d’alors, feu Samba Sall, avait maintenus avant de les inculper, la justice sénégalaise est encore saisie. Cette fois-ci, le père et la fille ne seront pas seuls sur le mauvais coté de la balance: ils y seront avec 3 avocats.

C’est une affaire digne des télénovelas. Une affaire de gros sous qui déchire l’une des familles libanaises les plus illustres de Dakar. Et alors que il y a peu de temps les mis en cause avaient le temps d’une rose cru avoir renversé la tendance judiciaire avec l’abandon des lourdes charges “d’escroquerie”, “d’abus de confiance”, “d’abus de bien sociaux”, “blanchiment de capitaux”, “augmentation irrégulière de capital social”, “faux et usage de faut” et “complicité” de ces délits, griefs retenues à leur encontre par feu le doyen des juges, Samba Sall, et qu’ils se soient offerts une campagne de communication pour se laver à grande eau, un caillou est venu enrayer la mécanique presque bien huilée. A en croire des sources judiciaires, “une plainte au pénal a été déposée contre 3 avocats sénégalais. Mes Saër Lô Thiam, Boubacar Cissé et Soulèye Mbaye. Et ils sont attendus devant la Sureté urbaine de Dakar.”

A en croire ces sources judiciaires, “c’est la présentation d’un procès-verbal de conciliation en date du 19 Octobre 2017 entre la Société Générale au Sénégal (SGSN) d’une part et les entités Tarraf d’autre part qui est à l’origine du problème. Et les avocats, qui sont allés négocier une dette de 20 milliards contractés par Saïd Tarraf, ont présenté un document portant les signatures de Adel Tarraf et Fouad Tarraf.” Président du conseil d’administration du groupe Tarraf, Saïd qui gérait les affaires de sa fratrie, s’était, en 2010, arrangé pour obtenir deux prêts bancaires auprès de la Société Générale pour des montants avoisinant les 20 milliards de CFA. “Nous n’étions pas au courant de ces prêts. Ni moi ni mon frère Fouad“, a fait savoir Adel Tarraf qui a porté l’affaire en justice. Et 7 ans après ces prêts, lorsque Saïd Tarraf a décidé de renégocier avec la banque pour éviter la saisie de ses biens immobiliers comme aussi ceux de ses frères, il a imité leurs signatures et a commis les 3 avocats pour faire le deal au nom du trio.

“Quand nous avons appris cette nouvelle démarche de Saïd, notre avocat Me Boukounta Diallo a contacté la Société Générale pour lui faire savoir que nous ne sommes pas impliqués dans ces opérations faites en notre nom, sans notre consentement. Malgré tout, la banque a accédé au désidérata de Saïd et a transigé avec lui.” A fait savoir Adel Tarraf. Pire, sur le document porté par les avocats, “il est écrit qu’ils agissaient pour le compte de Fouad Tarraf qui leur aurait donné mandat. Or, mon frère Fouad est décédé depuis janvier 2012; donc 6 ans plus tôt, puisque les fameux faux documents ont été présentés en octobre 2019.”

Face à cette situation rocambolesque, les enfants de Fouad, soutenus par leur oncle, Adel Tarraf, ont saisi la justice en passant directement par le cabinet du procureur général, Ousmane Diagne. C’est ce dernier qui a donné suite à leur soif de justice en confiant l’instruction de ce dossier aux policiers de la Sureté urbaine de Dakar. Après les enfants de Fouad, ce sera le tours des avocats de se retrouver en face des enquêteurs. Mais, de sources judiciaires qui ont requis l’anonymat, “les avocats ont fait savoir qu’ils ont été abusés par Saïd Tarraf et sa fille Allia.”