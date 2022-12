Coupe du monde Qatar 2022: Le cameroun bat le Brésil et sort de la compétition mondiale

Personne n’aurait misé le moindre centime sur elle. Mais, au coup de siflet final, c’est l’équipe africaine conduite par le coach Rigobert Song qui est sortie victorieuse de l’historique rencontre qui l’opposait à l’Oriverde. Et bien que symbolique, cette victoire n’a pas empéché les protégés de Samuel Etoo de sortir de la compétion….

Avec cran, les Abubakar Vincent et ses coéquipiers se sont battus sur tous les plan pour tenir en échec la favoritissime équipe du Brésil qui a joué sans certains de ses cadres comme Naymar Junior. Alors que le Cameroun comptait sur la méforme des Brésiliens et espérait que la Croatie vienne à bout des Suisse, c’est une vaillante équipe hélvétique qui est venue à bout des Croates avec 3 buts à 2. Au préalable, les Craotes avaient reussi à mettre deux buts à zéro à la Suisse pendant que, sur l’autre stade, les Brésiliens imposaient un rythme infernal aux coéquipiers de Karl Toko-Ekambi.

Trés remuante, l’équipe Camerounaise qui avait décidé de ne pas sortir de cette coméption par la petite porte a redoublé les efforts et semé le doute dans le camp brésilien. Et, en de nombreuses reprises, “les Lions Indomptables” a obligé Ederson, le brillant gardien des buts brésiliens, à sortir le grand art pour bloquer les assauts des attaquants camerounais. De l’autre côté, Devis Epassy a égayé les amateurs de football par son talent, en mettant en echec des Oliverdes prets à laisser leurs empreintes dans ce tournoi. Finalement, il a fallu attendre la 90ème minute pour qu’une splendide tête de Vincent Abubakar vienne doucher les ardeurs des Brésilens.

Un, but à zéro. En célébrant son but, le capitaine des Lions indomptables s’est débatrasé de son maillot obligeant l’arbitre à lui attribuer un carton rouge, puisque c’était son second carton jaune. Mais, pendant les 8 minutes qu’il laissera ses camarades à 10 sur le terrain, les Brésiliens ne reussiront jamais à revenir au score. Finalement, ce sont les camarades de Choupo-Moting qui sont sortis vainqueurs de cette rencontre historique. Mais, avec la brillante prestation des Helvétiques qui ont battu les Croates par 3 buts à 2, les Camerounaus comme les hommes de Zlatko DALIĆ sont sortis de la compétition. Par la grande porte pour les préotégés de Rigobert Song.