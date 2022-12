L’ancien “monsieur Revue de presse” de la SEN TV a été à la tribune de l’Assemblée nationale, lors du vote du budget du ministère de la Justice, ce jeudi 1er décembre 2022, pour dénoncer les dérives du régime de Macky Sall marqué par des arrestations tous azimuts.

Le député-maire de Guédiawaye a passé la gouvernance du système judiciaire en place au laser de la réalité. Les mandats de dépôt abusifs et inutiles, les arrestations de jeunes activistes sous des prétextes fallacieux et farfelus, l’embastillement d’opposants pour délit d’ambitions présidentielles, la contrainte vers l’exil du journaliste Adama Gaye, le kidnapping du journaliste Pape Alé Niang et la conspiration avortée et vouée à l’échec contre M. Ousmane Sonko sont autant de griefs qu’il a cloués au pilori.

L’emprisonnement de pauvres innocents à l’image de Amy Dia accusés de terrorisme est le comble du cynisme et de la paranoïa née du sombre dessein de la conservation du pouvoir à tout prix. Aussi les conditions de détention à la prison de Rebeuss et à la maison d’arrêt de Sébikotane ont-elles fustigé avec la dernière énergie. En outre, les velléités d’une 3e candidature savamment agitée et entretenue par les pyromanes beige-marron et de BBY et pour laquelle le Président de la République entretient un langage clair-obscur ont subi les foudres du député du peuple.