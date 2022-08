C’est un début de soulagement pour tous et enfin le commencement du repos éternel pour le défunt prince des Mancagne. Le procureur de la République a, enfin, accepté de remettre à la famille Mancabou le fameux document derrière lequel elle courait depuis presque un mois et l’annonce du décès du “vieux gradé” dans les services de l’hôpital Principal de Dakar.

A en croire Raymond Nzalé, envoyé spécial du roi des Mancagne et ainé de François, “(ils ont) reçu le certificat à des fins d’inhumation“. C’est ce document qu’attendait la famille depuis le 13 juillet dernier pour pouvoir faire son deuil. Parce que, aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, l’Etat du Sénégal -à travers ses services- fait tout pour pousser la famille sinon au désespoir à venir négocier avec lui pour enterrer cet encombrant dossier.

Alors qu’une grosse polémique a éclaté entre procureur de la République, Amady Diouf, qui voudrait que François Mancabou se soit “suicidé en cognant sa tête contre les grilles de son violon” et la famille qui croit fermement -et sur la base des derniers témoignages du défunt que même ses anciens amis de chez Gadio ont reconnu la sincérité- que “le vieux gradé” est mort des “suites de tortures et actes de barbarie”, le chef du parquet de Dakar a autorisé des médecins de son choix à procéder à l’autopsie du corps du défunt sans alerter ni sa famille ni ses avocats.

Une grande première qu’aucun juriste sérieux n’a digéré. Au sortir de cette “autopsie”, les résultats comme on doit s’y attendre ont été contestés. Et la famille via ses avocats avaient exigé une contre autopsie. A défaut de voir la justice sénégalaise dire la vérité sur les conditions de la mort du “vieux gradé”, le Kajeen, lui, a décidé d’entrer en action. Et décidera de la sanction à appliquer à tous les acteurs qui ont participé à la mort de François comme à cacher la vérité sur les conditions de cette mort violente. “Mais pour cela, il nous faut d’abord enterrer le défunt”, ont fait savoir des spécialistes de la culture Mankagne.

En lieu et place d’une contre expertise anatomique qui aurait permis de voir des traces de violences sur le corps du défunt, des ponctions ont été faites sur la dépouille de François Mancabou et envoyées en France “pour analyses.” Pendant ce temps, la famille qui continue de subir des appels malveillants de personnes qui veulent les localiser, a décidé de faire face. “Nous ne nous laisserons plus intimider”, semble être le mot d’ordre. Et elle a exigé de voir le corps qui avait été transporté de la morgue de l’hôpital Principal de Dakar à celle du CTO de Grand-Yoff dans l’ignorance de la famille comme de ses avocats.

Finalement, c’est ce lundi dernier que Raymond N’zalé a pu voir le corps de son frère. Et, 72 heures après cette visite du CTO, le parquet de Dakar a fini par lui remettre ce fameux certificat à des fins d’inhumation. A en croire des sources proches de la famille, “les obsèques de feu François Mancabou seront organisées le mardi 16 Aout prochain à l’église des Martyr de l’Ouganda. Et l’enterrement est prévu au cimetière catholique de Saint Lazare, sur la VDN.” Pour rappel, François Mancabou qui n’est nullement un membre du mouvement Pastef -pour être rattaché à cette “Farce Spéciale”- n’a participé à aucune marche contre le gouvernement. Il a été interpellé chez lui, le 17 juin 2022 vers 7 heures, est sorti sur une civière de la Sureté urbaine de Dakar vers l’hôpital Principal de Dakar d’où il est sorti entre quatre planches.