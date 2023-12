Combattu et dénigré par le gouvernement de son pays pour avoir émis son souhait de voir «le Sénégal être gouverné autrement», l’architecte Pierre Goudiaby Atépa est magnifié et salué à travers le monde. Après le Congo Kinshasa qui lui a confié la réalisation de la nouvelle ville de Kitoko, c’est la Sierra Léone qui a décidé de s’offrir l’expertise du Sénégalais. Ce jeudi, le gouvernement de la République de Sierra Leone a signé un gros contrat avec le Groupe Atépa.

C’est un Mémorandum d’Entente (MoU) qui fera date dans le milieu des affaires. Et il a été signé ce soir à Freetown entre le gouvernement Sierra-Léonais, la China Road and Bridge Construction (CRBC) et le groupe Atépa. Estimé à plus de mille milliards de FCFA, ce contrat concerne la conception architecturale et la construction d’un pont dénommé « The Lungi Bridge». Et avant que les ouvriers chinois ne donnent le premier coup de pioche, c’est le cabinet Atépa, situé sur la Corniche Ouest à Dakar, qui a tracé les moindres coins et recoins de ce pont de suspendu de 8 kilomètres de long qui va changer le visage de Freetown.

D’un coût global de 1,5 milliard de dollars américains -soit un peu plus de 1.000 milliards de francs CFA-, le pont “The Lungi Bridge” est destiné à mettre fin aux difficultés auxquelles font face les voyageurs, à assurer une extension de Freetown, capitale de Sierra Leone. Et à améliorer la mobilité autour de l’Aéroport international de Lungi. Également conceptualisé par le Groupe Atépa, “le nouvel Aéroport international, qui est situé sur une ancienne base aérienne britannique, de l’autre côté de l’estuaire de Freetown, servira à mettre fin à l’obligation des visiteurs qui y atterrissent, à rejoindre Freetown par bateau.” A fait savoir un communiqué du groupe parvenu à Kéwoulo.

Partenaire technique du groupe Atépa, l’entreprise “China Road and Bridge Corporation fait partie des plus grandes entreprises d’ingénierie et de construction à l’échelle mondiale et est présente dans plus de 50 pays à travers l’Asie, l’Afrique, l’Europe et les Amériques. Elle est membre de Fortune 500 où elle occupe la 61ème place.” Comme son partenaire, le groupe sénégalais a, à son actif, plusieurs ouvrages de renommée mondiale, dont: l’Aéroport international de Banjul (Gambie), le siège de la BCEAO à Dakar (Sénégal), l’Institut National du Pétrole et du Gaz de Diamniadio, la Tour de Mayombé à Pointe Noire, la Place de la Nation à Ndjaména, le siège du Fonds de la CEDEAO à Lomé (Togo), le Palais des Congrès de la CEMAC à Malabo, ou encore le Monument de la Renaissance, le Musée des Civilisations noires et le Grand Théâtre, tous à Dakar.

Pour sa part, “le golden boy de Dakar” qui préside le groupe Atépa Son Président, Pierre Atépa Goudiaby, est ancien Ministre conseiller. Au cours de sa très riche carrière, il a reçu plusieurs distinctions internationales et a été élevé au titre de Grand-Croix dans l’Ordre National du Lion de son pays, la plus haute distinction honorifique du Sénégal. Il est le Président du Club des Investisseurs Sénégalais et également Président du Collectif des Cadres Casamançais. C’est homme qui a pourtant tout donné à son pays fait, aujourd’hui, l’objet d’un ostracisme sans nom de la part du gouvernement de Macky Sall.