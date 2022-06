C’est une information qui a redonné du sourire aux membres de la famille Diagne de Pikine et au delà, à tout le Sénégal. A en croire des fuites obtenues auprès de la police, “le bébé d’un an qui avait été enlevée chez elle a été retrouvée cet après midi.” Saine et sauve.

Mieux, l’information distillée de sources policières a renseigné que “une personne soupçonnée être la ravisseuse du bébé a aussi été interpellée.” Pour rappel, c’est le lundi dernier que la gamine, âgée d’un et demi, a été enlevée chez elle, à Pikine Tally Bou Mack. Et depuis cette date, toutes les forces de police comme de bonnes volontés du département et au delà sont à la recherche du bébé.

Et avec le temps, cette enlèvement a installé une véritable psychose chez toutes les mamans qui redoutent que cet enfant ne connaisse une fin tragique, livrée à des rituels sataniques, ou ne soit plus jamais retrouvée. Mais, loin des autres cas non résolus où la police a manqué de témoins et de pistes, l’avancement de l’enquête sur l’enlèvement de la petite Aïda a été facilité par de nombreux témoignages et indices.

Dès le début de cette disparition inquiétante, la police a bénéficié d’un allié de taille: une agence bancaire située dans le voisinage de la famille Diagne avait filmé la sortie de la fillette dans les bras d’une femme voilée qui serait, sans aucun doute, sa ravisseuse. Comme la vidéo qui a immortalisé la scène, de nombreux témoins se sont rapprochés des enquêteurs pour dresser le portrait robot de cette “voleuse d’enfant.” Et c’est tout cela qui a permis de retrouver rapidement la fillette.

Nous y reviendrons pour plus de détails…..