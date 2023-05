Urgent: Maty SARR NIANG vient d’être placée sous mandat de dépôt…

La nouvelle vient de tomber. Entendue aujourd’hui par le juge du second cabinet Mamadou SECK, la journaliste de Kewoulo Maty SARR NIANG vient d’être placée sous mandat de dépôt.

Pour rappel, en plus des infractions visées au moment de sa garde à vue (incitation à la violence et à un soulèvement populaire, appel à l’insurrection, à la violence, à la haine, commission d’actes de nature à compromettre la sécurité publique et outrage à magistrat), une nouvelle infraction lui est imputée, à savoir l’exercice illégal de la profession de journaliste. Car ne détenant pas encore la carte nationale de presse.

À noter que le procureur de la République s’est autosaisi et a fait référence à des posts sur la page Facebook de la mise en cause, et c’est le juge du deuxième cabinet Mamadou qui a hérité de son dossier, et celui ci vient de la placer sous mandat de dépôt.