C’est une information lourde de conséquences pour de nombreux dossiers en latence. A en croire des sources judiciaires, l’avocat et conseil de la masseuse, Adji Sarr, est suspendu de tout exercice lié au métier d’avocat.



Principal défenseur de la masseuse qui accuse Ousmane Sonko de “viols répétés” et de “menaces de mort”, l’avocat El’hadji Moustapha Diouf sera obligé d’accrocher sa robe noire pendant un temps. Si les sources de Kéwoulo ne précisent pas la durée exacte de cette supension, elles ont fait savoir que “l’homme du 23 mars” est sous le coup de plusieurs autres plaintes disciplinaires et pourrait, même, risquer sa radiation du barreau si ses pairs suivent les recommandations du plaignant, Ousmane Sonko.

“Ce sont les plaintes du leader de Pastef qui sont à l’origine de sa descente aux enfers. Ces plaintes ont été documentées par des vidéos et enregistrements audios téléchargés dans une clé Usb et remise au batonnier. Aussi, Ousmane Sonko a déposé une plainte devant le Procureur général, Ousmane Diagne, en joignant à sa plainte une décision de la Cour d’Appel de Paris qui condamne El’hadji Moustapha Diouf pour agression sexuelle.” A fait savoir une source judiciaire.

Selon des sources au sein du barreau du Sénégal, ce sont les injures à l’endroit d’Ousmane Sonko, de ses parents et les violations flagrantes des consignes données par le batonnat qui ont conduit à sa suspension. Mais, ce n’est pas tout. deux rapporteurs désignés sont en train de terminer une enquête disciplinaire le concernant. Et, il pourra même être radié du barreau s’il est reconnu coupable de fautes lourdes et d’atteinte à l’honorabilité du bâtonnier. Avec cette décision, c’est Adji Sarr qui sera obligée de se trouver un autre troublion de la dimension de Bour Sine.