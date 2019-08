La nuit est très agitée à Thiès, dans la deuxième ville du Sénégal. A l’origine de ces soubresauts se trouve un mouvement d’humeur spontané né vers les coups de minuit. Ce mouvement est la conséquence de la mort tragique du jeune Amar Mbaye, résidant le quartier Nietty Kadd et qui se rendait à son travail de boulanger aux Parcelles assainies de Thiès.

A en croire les premières informations parvenues à Kewoulo, l’homme se serait trouvé au milieu d’un rixe opposant policiers et Jakartamen, ces jeunes qui conduisent des motocyclettes dénommés Jakarta. Comme dans certaines villes de l’intérieur du pays où existe ce phénomène Jakarta, les policiers, cette nuit, procédaient à un contrôle de papiers des motocyclistes.

Et si certains ont soutenu que Amar Mbaye, marié et dont l’épouse serait enceinte, aurait été fauché par un fonctionnaire qui tentait d’intercepter un des motocyclistes, des témoins sur place parlent plutôt d’un coup de matraque -on ne sait pas s’il s’agit de Teaser, ces matraques électriques- qu’il aurait reçu de la part d’un policier dénommé El Capo. Et d’autres versions parlent plutôt d’un coup de pierre qu’il aurait reçu en pleine tête.

Et le fonctionnaire, auteur du coup mortel, aurait profité de l’attroupement organisé autour de la victime pour se fondre dans la nature. Ulcérées par cet énième homicide dans lequel des forces de l’ordre sont impliqués, les populations sont sorties dans la nuit pour manifester leur mécontentement et exiger l’arrestation du policier présumé meurtrier de Amar Mbaye. Au moment où ces lignes sont écrites, les jeunes continuent d’occuper la route nationale N°2 où ils brûlent des pneus sur le bitume.