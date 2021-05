Les affaires se sont corsées pour le journaliste Pape Ndiaye, chroniqueur judiciaire de l’émission Balance sur Walf-TV. Depuis quelques minutes, il s’est vu opposé un mandat de dépôt signé des mains du procureur de la République. Le maître des poursuites a décidé de le présenter, lundi prochain, au tribunal des flagrants délits de Dakar.

L’affaire “d’escroquerie” ou “d’abus de confiance” qui a mené le chroniqueur judiciaire de Balance, Pape Ndiaye, dans les locaux de la Sûreté Urbaine de Dakar ne lui a apparemment pas réussi. Entendu sur un échange d’argent qui l’oppose à la dame Ndèye Awa Ndir, qui a soutenu lui avoir remis 500.000 F CFA “pour faire libérer son patron incarcéré pour recel”, Pape Ndiaye n’a pas échappé au rendez-vous du parquet. Alors que le chroniqueur judiciaire de Walf a parlé de “prêt d’argent” qu’il n’a pas remboursé, Pape Ndiaye, gardé à vue depuis lundi, a été déféré ce mercredi matin. Présenté aussitôt au parquet, le maitre des poursuites a décidé de le placer en détention.

Alors qu’il était entendu dans cette affaire qui l’oppose à la dame Ndèye Awa Ndir, un second plaignant, venu de Kaolack, a fait savoir qu’il aurait remis la somme d’un million de F CFA à Pape Ndiaye “pour obtenir la libération d’un de ses proches incarcéré.” Entendu pour cette seconde affaire, le chroniqueur judiciaire, derrière qui toute la direction de Wal-Fadjri s’est rangée, a fait savoir qu’il était prêt à rembourser les sommes en question. “D’ailleurs, Me Cheikh Niasse, le nouveau patron de Walf, qui était à ses cotés depuis le début de cette affaire avait fait savoir son intention de rembourser l’argent. Mais, tout porte à croire que le procureur ne veut pas entendre parler de cette solution. Il veut en profiter pour régler des comptes au journaliste.” Ont fait savoir de nombreuses sources judiciaires.

Ces dernières sont sidérées de voir que “la longue garde à vue n’avait d’objectif que d’encourager de possibles autres victimes à venir porter plainte contre Pape Ndiaye.” Si le parquet s’est opposé à ce qu’une médiation pénale soit trouvée et permette à Pape Ndiaye de rentrer chez lui, c’est qu’il cherchait une infraction acceptable -par l’opinion- à lui imputer. Et elle a été trouvée. “Pape Ndiaye a été placé sous mandat de dépôt pour escroquerie et “tentative de jeter le discrédit” sur l’institution judiciaire. Comme on le voit, par ce truchement, même si le remboursement des sommes en cause est fait, le procureur e la République aura une opportunité de garder le talentueux journaliste en détention. Et lui faire payer toutes les critiques faites à l’encontre de la justice.