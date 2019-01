Peu connu du grand public, Hady Sall, le frère cadet du président de la République, Macky sall, s’est dévoilé de la pire des manières. Il a, en effet, été cueilli par des gendarmes aux Maristes.

Selon Dakaractu, qui donne l’information, Hady Sall aurait causé des dommages importants sur le véhicule de marque Hyundai Sonata fraîchement acquis et non encore immatriculé par un des voisins d’immeubles. Le frère de Macky aurait trouer les pneus de la voiture et casser les rétroviseurs. Il a été arrêté par les pandores des Maristes après une plainte de la victime. Hady Sall aurait d’ailleurs fait face aux enquêteurs, ce matin.

La source ajoute également que l’épouse de Aliou Sall (Maire de Guédiawaye et frère aîné du mis en cause) a entrepris des démarches pour régler l’affaire à l’amiable, mais se heurte au refus de la victime. « J’ai les moyens de réparer moi-même le véhicule. Je n’attends rien de ses proches. Je veux juste que justice soit faite. Ce n’est pas parce qu’il est le frère cadet de Macky Sall que les choses devraient être gérées sans tambour ni trompette ! », dit la victime. Aux dernières nouvelles, ajoute Dakaractu, la plainte a été retirée.