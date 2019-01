Ce sont des scènes de guérilla urbaines que vivent, actuellement, les populations de Dakar notamment celles qui ont emprunté, ce soir, la VDN, une des principales routes pour entrer et sortir de Dakar.



Depuis 19 heures et tout juste après la conférence de presse du C 26, la coalition de l’opposition, ce sont des hordes de jeunes déterminés et prêts à en découdre avec le pouvoir qui ont déferlé sur les routes principales. Ayant réussi à couper la route, avec des pneus allumés juste devant le siège de Bok Gis Gis, ils ont profité de la présence des policiers autour de ces feux -allumer pour faire diversion- pour rejoindre le siège de l’APR, le parti au pouvoir. Les gardiens sur place n’ont pu faire le poids face à ces jeunes déterminés. Résultat des affrontement: le siège du parti de Macky Sall a été saccagé.

Revenus en masse pour sauver ce bâtiment symbolique, les policiers ont été surpris de revoir ces mêmes bandes mobiles réussir à monter sur le pont du rond-point menant à Mermos-Sacré Coeur pour y bruler des pneus, obligeant -du coup- les automobilistes à s’arrêter sur la voie. Cette situation -conséquence de l’exclusion de 22 candidats à la présidentielle de février par le biais du parrainage- a causé un embouteillage monstre dans presque toutes les petites rues de Dakar. Au moment où ces lignes sont écrites, la tension est vive.