Urgent: Extrait de céllule Bah Diakhaté actuellement entendu à la DIC

Le coordonnateur national des “activistes républicains” est actuellement dans les locaux de la DIC. Il est entendu par les hommes du commissaire Adramé Sarr sur une nouvelle plainte après l’autosaisine du procureur de la République qui avait instruit la DIC “pour arrestation” de l’accusé précédement nommé.

Son placement sous mandat de dépot et son jugement, hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar, l’activiste Républicain, qui comptait les jours avant le verdict et certainement la libération, doit maintenant apprendre à patienter en prison. Et supporter les ennuis judiciaires qui commence à voler en escadrille pour lui. Il est, désormais, sous le coup d’une nouvelle plainte en “diffamation” et “injures publiques” déposée par Aboubacar Mboup, le leader du mouvement And Saam Jiko Yi.

Ce dernier taxé d’avoir des accointances avec le milieu hommosexuel a décidé de porter plainte contre le hableur attitré de Benno. Hier, au moment ou Bah Diakhaté était au tribunal pour faire face à ses juges, dans le dossier des injures adressées à Ousmane Sonko, dans les locaux de la DIC, les hommes de Adramé Sarr corrigeaient la dernière version de la plainte de Ababacar Mboup.

Extrait de prison depuis ce matin et aux premières heures, Bah Diakhaté est dans la chambre de surêté en attente d’être entedu. Cette audition qui doit se faire avec la présence de son avocat n’a pas encore démarré puisque Me Elhadji Diouf tarde à pointer son nez à la rue Carde, siège de la DIC.