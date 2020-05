Abdou Karim Fofana : «Le site de recasement de Sandaga est fin prêt»

«Le site du Champ de course, prévu pour le recasement des commerçants de Sandaga, derrière le siège de la Banque BHS, est fin prêt. Il sera bientôt livré avec 507 cantines. Le site en question est à un taux d’exécution de 90%. Nous en sommes aux dernières couches de peinture et à l’installation du système d’électrification. Nous avons opté pour la construction d’un site de recasement avant de procéder à la reconstruction du bâtiment de Sandaga», a révélé le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, Abdou Karim Fofana, dans les colonnes du journal L’Observateur.

