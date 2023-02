Urgent: Ca sauf entre le convoi de Sonko et les forces de l'ordre à la Patte d'Oie

L’atmosphère est tendu au moment ou sont écrits les lignes de ce texte entre les forces de l’ordre et le convoi du leader de Pastef, Ousmane Sonko, à la Patte d’Oie ou le dernier cité s’est rendu en visite à son homologue maire, Maimouna Dièye.

D’après les informations que nous fournie nos confrères sur place, les coins et recoins de la patte d’Oie sont transformés en champs et bataille et l’air pollué par les jets de grenades lacrymogènes.

Les affrontassions sont transmissent en direct sur votre chaine préféré Kewoulo tv.