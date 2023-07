Urgent: Après Ousmane Sonko, Adji Sarr fera face à Pierre Goudiaby Atépa le 10 Aout au tribunal

C’est une nouvelle affaire judiciaire plein de rebondissements qui va tenir les Sénégalais en haleine pendant cet été. A en croire des informations parvenues à Kéwoulo, l’ex masseuse de Sweet Spa Beauté, Adji Sarr, a décidé d’attraire l’un des plus grands soutiens politique de Ousmane Sonko devant la barre. Et c’est un nouveau feuilleton qui va faire jaser.

Après avoir échoué à faire condamner le leader de Pastef pour des faits inventés de viols et de menaces de mort, Adji Sarr a jeté son dévolu sur l’architecte Pierre Goudiaby Atépa. Et lui a signifié une citation directe pour diffamation. Traitée en mode fast Track -c’est la mode pour les opposants de Macky Sall- l’affaire a été retenue pour le 10 prochain devant le tribunal correctionnel de Dakar. Et c’est Me Elhadji Diouf et Me Adama Fall -deux des avocats qui l’avaient accompagné lors du procès contre Sonko- qui vont l’assister. Dans la plainte dont Kéwoulo a eu copie, Adji Sarr reproche à Pierre Goudiaby Atépa d’avoir tenu lors des émission avec Maïmouna Ndour Faye sur la 7 TV des propos et “des allégations et imputations qui portent manifestement atteintes à (son) honneur et à (sa) considération.”

A l’origine de cette plainte se trouve le fait que Pierre Goudiaby Atépa, commentant le verdict condamnant Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté- à 2 ans de prison ferme et au paiement d’une amende 20 millions de FCFA- , ait déclaré que «dans cette affaire-là, cette dame n’est pas crédible».

Aussi, Me El’hadji Diouf et Adama Fall reprochent à Pierre Goudiaby Atépa le fait d’voir dit: «J’ai voyagé avec une dame qui est dans une ONG qui s’occupe de femmes battues et qui a fait donner beaucoup de crédit aux arguments de la masseuse, de la fameuse masseuse. Vous savez ce qu’elle m’a dit ; que la masseuse l’a manipulé, lui a volé une bague en diamant, a volé son argent.» Face ces propos que ses avocats conseils ont trouvé diffamatoire, le procureur a décidé que Pierre Goudiaby Atépa et Adji Sarr devront se retrouver devant la barre. Et, cette fois-ci l’ex masseuse de Sweet Spa Beauté demande 50 millions de F CFA en guise de réparation de la beauté de son image de son image froissée par les propos de l’homme qui avait tenté il y a peu de réconcilier Ousmane Sonko et le président Macky Sall.