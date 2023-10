La chasse aux pastéfiens, enclenchée par le gouvernement du président Macky Sall, est loin d’être terminée. Après Fadilou Keïta, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pour ne citer que les plus en vue du bureau politique du Pastef, c’est au tour de Amadou Bâ de connaitre les âpres conditions de la privation de liberté.

Cette nuit, au sortir de l’émission Ndoumbélane à laquelle il a participé aux côtés de Néné Aïcha Ba et de Serigne Saliou Guèye, le membre du bureau politique de la formation de Ousmane Sonko a été interpellé par des hommes stationnés devant la télé Sen TV de l’homme d’affaire et politicien Bougane Guèye Dany. A en croire Serigne Saliou Guèye, les hommes qui ont embarqué Amadou Ba ont dit être des gendarmes de la Section de Recherches de Colobane et avoir agi «sur ordre de leur hiérarchie. »

Pour le moment, personne au Pastef ne sait ce que le procureur de la République, Abdou Karim Diop, pourrait reprocher à ce juriste chevronné au point d’envoyer une escouade de gendarmes le cueillir au pied de l’immeuble d’un média indépendant. Toutefois, Me Abdoulaye Tall, qui s’est prononcé sur le sujet dans une émission sur Sénéweb, a demandé à ce que “Amadou Ba soit remis en liberté immédiatement et que cette tentative d’intimidation dont il fait l’objet s’arrête.”

Membre du pool des avocats de Ousmane Sonko -lui même emprisonné depuis plusieurs mois et objet d’une longue grève de la faim- , Me Clédor Ciré Ly est catégorique. “C’est la politique de persécution et de tentative de démantèlement d’une organisation politique par l’État du Sénégal qui continue.” Et ayant décidé de faire partie de ceux qui veulent veiller au respect des droits de l’homme dans ce Sénégal où le Droit semble avoir quitté le pays de la Téranga, Me Clédor Ciré Ly est alarmant: “Tout le monde y passera avant février 2024.” Pour rappel, Amadou Ba a déjà été emprisonné à Reubeus dans le cadre lors des événements qui ont suivi l’affaire Adji Sarr.