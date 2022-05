La marche pour la libération du professeur Cheikh Oumar Diagne a tourné court. Au moment où ces lignes vous parviennent, l’activiste Abdou Karim Guèye Xurum Xaxx et ses amis qui ont décidé de braver l’interdiction préfectorale et exiger la libération du professeur Cheikh Oumar Diagne interpellé et placé sous mandat de dépôt pour les délits présumés de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles, sont en état d’arrestation.

Ils ont été interpellé en pleine circulation devant les passant et les commerçants alors qu’ils avaient entamé leur marche. Pour le moment, aucune information n’est disponible sur leur possible destination et les policiers en civil qui ont procédé à leur interpellation ont été rejoint par des éléments du GMI encagoulés et armés. Sur les images capturées par les caméras de Kéwoulo, on y aperçoit une voiture de police qui, voulant se frayer un chemin, n’a pas hésité à foncer en toute vitesse sur les quelques manifestants qui se sont donnés la main pour rester serrés.

Pour rappel, dans un passé récent, les personnes -qui avaient été interpellées par la police lors des manifestations de ce genre- ont été conduites au camp Abdou Diassé de Dakar après un passage obligés dans les geôles du commissariat du Plateau, de la Médina de la Police Centrale.

Plus tard, ces activistes avaient déclaré avoir été torturés par les policiers. D’autres activistes, comme Guy Marius Sagna, qui ont été interpellés au cours d’autres manifestations non autorisées à Dakar ont été conduits, nuitamment, loin de leurs domiciles, les yeux bandés et dépossédés de leur argent et de leur téléphones portables avant d’être relâchés en pleine nuit loin de tout repère. Et les policiers auteurs de ces actes de barbarie et de torture n’ont jamais été sanctionnés par leur hiérarchie. Et la justice ne s’est aussi jamais penché sur ces dossiers.