La machine policière de l’État du Sénégal s’est encore emballée. Après l’arrestation, dans la journée, du professeur Cheikh Oumar Diagne poursuivi pour “appel à l’insurrection“, “appel à la violence contre les institutions” et “atteinte à la sûreté de l’État”, c’est au tour de Abdou Karim Guèye, l’éternel indigné, de rejoindre les rangs des interpellés. Il est placé en garde à vue pour les mêmes chefs d’inculpation.

Sa remise en liberté conditionnelle n’aura duré que deux mois et dix jours. Abdou Karim Guèye dit Karim Xurum Xax est à nouveau en garde à vue. Sa mise à la disposition des enquêteurs lui a été notifiée en ce début de soirée. A en croire Me Moussa Sarr qui l’assite, il est notifié 3 chefs d’accusations. Comme son camarade de lutte -ils ont été arrêtés tous les deux en septembre dernier pour des propos jugés faux sur les conditions ayant conduit au décès de l’imam Alioune Badara Ndao-, il est poursuivi pour appel à l’insurrection“, “appel à la violence contre les institutions” et “atteinte à la sûreté de l’État.”

Pour rappel, Abdou Karim Guèye fait partie -avec le professeur Cheikh Oumar Diagne, Amadou Clédor Sène et Dame Mbodj- du mouvement dénommé le Peuple. Et c’est ce mouvement qui, au cours d’une conférence de presse tenue hier samedi, a fait savoir qu’il appelait le peuple à s’approprier son dû si jamais les institutions venaient à défaillir à leur mission qui est d’être au service de la volonté populaire