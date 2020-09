Université Gaston Berger de Saint-Louis: seuls 4500 sur 11 717 étudiants reprennent les cours ce mardi

A St-Louis, la reprise graduelle de ce mardi 01 septembre ne va concerner que 4500 étudiants sur les 11.717, soit 38 % de l’effectif. L’annonce a été faite, ce lundi, par les autorités universitaires de l’Université Gaston Berger (UGB) au cours d’un point de presse. Le recteur de l’Ugb, Ousmane Thiaré, et le directeur du Centre régional des œuvres universitaires (Crous), Papa Ibrahima Faye, ont expliqué, dans leurs différentes interventions, que cette mesure a été dictée par le contexte de crise sanitaire qu’est le coronavirus.

Le Recteur Président de l’Assemblée de l’université, Ousmane Thiaré, a précisé que « la reprise fait suite aux délibérations des conseils d’UFR (Unités de formation et de recherche) tous favorables à cette reprise graduelle ». Du côté du Crous, structure en charge du volet social dans ce temple du savoir, l’on rassure que toutes les dispositions sont prises pour le respect du protocole sanitaire dans les deux campus (1 et 2). Selon le Dg du Crous, Papa Ibrahima Faye, les agents sont à pied d’œuvre pour garantir la santé et l’intégrité physique des étudiants et des autres acteurs de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.