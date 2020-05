Université Assane Seck de Ziguinchor : La fin des enseignements prévue au plus tard en 2021

La fin des cours dans toutes les Universités du Sénégal est attendue en décembre 2020, ce à l’exception de l’Université Assane Seck de Ziguinchor. « Le Gouvernement suit avec une attention particulière l’évolution de la situation et affirme sa disponibilité à accompagner les instances pour la mise en œuvre de mesures adéquates afin d’éviter une année blanche et de finir l’année au plus tard le 31 janvier 2021 », a déclaré, ce mardi 26 mai, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mesri), Cheikh Oumar Hann. Il faisait, le point de la situation dans les universités face à la suite Covid-19 dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

« Je compte particulièrement sur le sens de responsabilité des enseignants, des étudiantes/étudiants et de tous les partenaires sociaux », a-t-il laissé entendre pour le cas spécifique de cette université.