Ziguinchor : Le recteur de l’Université Assane Seck nommé ”Docteur Honoris Causa de l’Université d’ Aix-Marseille

L’université Assane Seck de Ziguinchor peut être fière de son recteur Mamadou Badji. Ce, après avoir reçu hier, à Marseille, des mains des autorités rectorales de l’université Aix-Marseille, le titre de “docteur honoris causa’’.

En présence des délégations du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi que des représentants de la conférence des lecteurs et de l’UASZ, il a reçu cette distinction composée d’un diplôme et des insignes correspondants, à l’amphithéâtre Toga de l’université d’Aix-Marseille.

En effet, l’homme a un riche parcours: titulaire d’histoire du droit, des institutions et des idées politiques de classe exceptionnelle. Il a été aussi le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Ucad. Mais également, il préside le jury de la section ‘’Histoire des institutions’’ du Concours d’Agrégation en sciences juridiques, politiques et économiques et de gestion du CAMES (Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur).

A noter que le Professeur Mamadou Badji est le 4e recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor où il a pris fonction en juillet 2020, lit-on dans le quotidien « Kritik’ ».