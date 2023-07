Une Gambienne détient des vidéos salaces d’un expert comptable sénégalais et le fait chanter

La Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) est sur les traces d’A. Fatty, une gambienne. Selon Les Echos, qui détiendrait des captures de vidéos obscènes et explosives d’un expert-comptable sénégalais du nom de A. Thiam.

D’après le récit du journal, A. Thiam et A. Fatty se sont connus en février 2021, par le biais d’une amie de l’expert comptable. La Gambienne était alors venue au Sénégal pour subir des soins médicaux avant de rentrer chez elle. Ils finissent par tomber amoureux. Pour combler la distance, le couple échangeait par appels vidéos, pouvant virer à une séance de streap-tease.

Ce que A Thiam ne savait pas, c’est que la Gambienne en profitait pour faire des captures vidéos de ses images dénudées, dans un but bien précis, souligne le journal. Lequel précise que A. Fatty a fini par montrer son vrai visage en menaçant l’expert comptable de divulguer ses captures sur les réseaux sociaux.

Pris de panique à la vue des images, celui-ci s’est empressé de saisir les hommes du commissaire Aly Kandé, les flics de la Dsc, pour abus de confiance et escroquerie contre la mise en cause. Il évalue le préjudice financier à plus d’un milliard F CFA dont 2 véhicules de marque Mercedes et Benz Gle S3 et Gle 63S, coûtant respectivement 60 et 160 millions F CFA, l’achat d’un bien immobilier à 19, 5 millions F CFA, et plus de 198 millions pour l’achat d’une villa à la résidence Waterfront Fajara en Gambie ainsi que des parures en or estimées à 800 millions.

Activement recherchée, A. Fatty se terre dans une ville d’un pays arabe.