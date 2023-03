UGB : le nouveau recteur a pris fonctions

Le nouveau recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Magatte Ndiaye a été officiellement installé dans ses fonctions. La cérémonie de passation de service s’est déroulée, ce lundi à l’Ugb, précisément dans salle de conférence Pr Galaye Dia en présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du gouverneur de Saint-Louis et autres personnalités coutumières. Dans son discours, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Moussa Baldé a estimé que cette cérémonie d’installation revêt un cachet historique. En effet, selon lui, pour la première fois, la nomination d’un recteur après un appel à candidatures. « Il n’est pas, en effet, dans nos traditions académiques d’organiser une cérémonie exclusivement consacrée à l’installation d’un recteur. Nous avons, cette fois, voulu procéder ainsi parce que la nomination d’un recteur à la suite d’un appel à candidatures public est un fait nouveau dans notre système de gouvernance universitaire » a-t-il soutenu.

Toujours dans le même sillage, le ministre a insisté sur sa présence qui, selon lui, symbolise la volonté du gouvernement d’impulser une nouvelle forme de pilotage de nos universités « On oublie souvent que le recteur, malgré les franchises universitaires dont bénéficie l’Université, est aussi le représentant du pouvoir exécutif au sein de l’Université et comme tel il recueille les directives de celui-ci pour en assurer l’exécution et la diffusion au sein de son institution. C’est pourquoi j’ai considéré que ma présence parmi vous, au-delà de ma personne, symbolise la volonté gouvernementale d’impulser une nouvelle forme de pilotage de nos universités tout en insufflant une culture universitaire fondée sur les principes et valeurs de la République », a affirmé le Pr Moussa Baldé. Sur le financement des universités, il a invité le nouveau recteur « à développer la politique de génération de ressources et à élaborer un dispositif institutionnel pour capter davantage de financements afin de positionner l’UGB dans le ranking des universités africaines et mondiales ».

Le nouveau recteur, Pr Magatte Ndiaye s’est pour sa part engagé à œuvrer pour mériter la confiance placée en lui. Le recteur sortant, Pr Ousmane Thiaré a lui parlé de ses 5 ans passés à la tête de l’UGB qui, selon ses propos « Ont permis de mettre fin aux grèves cycliques du personnel administratif et technique en instaurant un dialogue avec la communauté universitaire ».