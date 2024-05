UFOA-A U20 : Le Sénégal prêt à défendre son titre en finale contre la Guinée-Bissau

Les Lioncelles du Sénégal se préparent à affronter la Guinée-Bissau en finale du tournoi féminin de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football, Zone A (UFOA-A), ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès. Ce match, prévu pour 19 heures, déterminera le champion de cette édition 2024.

Le Sénégal et la Guinée-Bissau ont tous deux triomphé en demi-finales ce lundi. Les Lionnes ont dominé la République de Guinée avec un impressionnant score de 4-0, grâce aux buts de Sokhna Pène (11e minute), Adji Ndiaye (38e), Wolimata Ndiaye (62e) et Marie Louise Sarr (84e). Cette victoire marque leur quatrième succès consécutif dans le tournoi, démontrant une performance sans faille jusqu’à présent. En effet, les filles de Mbayang Thiam, tenantes du titre de l’édition précédente, ont été exemplaires tout au long du tournoi. Elles sont la seule équipe à ne pas avoir encaissé de but, affichant une défense invincible et une attaque redoutable avec 11 buts marqués en quatre matchs.

De leur côté, les Bissau-Guinéennes, ayant terminé deuxièmes du groupe A avec deux points derriere le Sénégal, ont décroché leur place en finale en battant le Liberia aux tirs au but (3-1), après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire. Cette affiche opposera donc ces deux équipes pour la deuxième fois depuis le début du tournoi. Lors de leur première rencontre en phase de groupes, les Lioncelles du Sénégal avaient pris le dessus sur le score 1-0. Les Bissau-Guinéennes, désireuses de prendre leur revanche, aborderont ce match avec une motivation accrue. En tant que détentrices du trophée, les joueuses sénégalaises viseront à défendre leur titre devant leur public. Wolimata Ndiaye, capitaine du Sénégal, souligne l’importance de rester concentrées et de ne pas sous-estimer leur adversaire.

En lever de rideau de cette finale, le match pour la troisième place opposera la Guinée et le Liberia, également au stade Lat Dior de Thiès, à partir de 16 heures. Ces deux équipes chercheront à terminer leur tournoi sur une note positive après avoir été éliminées respectivement par le Sénégal et la Guinée-Bissau.