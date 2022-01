Twitter: Comment le Nigeria a réussi à couper les ailes du réseau social

Mais les partisans du gouvernement célèbrent sa victoire et affirment que les autorités ont forcé Twitter à se plier.

Les campagnes électorales au Nigéria sont parmi les plus coûteuses au monde. Les candidats à la présidence peuvent dépenser jusqu’à 15 milliards de naira (plus de 20 milliards FCFA) pour leurs campagnes et les publicités sur les réseaux sociaux représentent une part de plus en plus importante du budget.