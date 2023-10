Trois élèves fauchées mortellement à Tassette : Les derniers développements de l’enquête

L’enquête approfondie menée par les autorités a révélé des détails accablants sur l’accident tragique qui a coûté la vie à trois (3) jeunes élèves à Tassette. Contrairement aux premières suppositions selon lesquelles deux tracteurs étaient engagés dans une course, les faits ont montré une toute autre réalité.

Le conducteur responsable de la collision mortelle a fait un dépassement dangereux, heurtant un autre tracteur circulant dans la même direction, avant de faucher les élèves (5) qui se trouvaient sur le côté droit de la chaussée.

Après cela, le chauffeur a cogné un poteau électrique. Les témoignages concordants des personnes présentes, ainsi que la déclaration du chauffeur du second tracteur, ont confirmé « la nature indisciplinée du comportement du conducteur en question ».

D’après Libération, il est devenu clair que le drame n’était pas due à une course entre deux véhicules, mais plutôt à l’acte irresponsable d’un individu qui a effectué un dépassement dangereux sur une route étroite et non adaptée à de telles manœuvres.

Pour rappel l’accident s’est produit mardi dernier. Cinq (5) jeunes ont été directement touchées dans l’accident. Les trois (3) sont décédées sur le coup tandis que les deux (2) sont grièvement blessées. L’enquête est toujours en cours.