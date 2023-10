“La crise du Moyen Orient va impacter les ménages sénégalais”, affirme l’économiste Kadialy Gassama

“La vie des ménages au Sénégal risque de devenir plus dure en raison de l’inflation déjà forte puisque tournant autour de 6 % et qui va connaitre une hausse vertigineuse, si bien que l’exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal dans un proche avenir (vivement que cela arrive) devrait constituer une bénédiction dans un monde de plus en plus complexe”, prédit Kadialy Gassama, dans les colonnes du journal Le Témoin

L’économiste membre du Parti socialiste note qu’”au Sénégal, ces derniers temps, les affaires politiques avaient pris le dessus sur les affaires économiques qui régissent pourtant la vie des populations. Cette prépondérance de la politique s’explique par la proximité de l’élection présidentielle de février 2024 et, par conséquent, la fébrilité des états-majors politiques préoccupés par ce rendez-vous politique majeur dans la vie de la nation.

Toutefois, la guerre probable au Moyen Orient et les risques d’embrasement après l’attaque du Hamas, peuvent amener indubitablement le monde à un tournant décisif où tout pourrait être remis en cause au niveau national dans les agendas, en raison de cette nouvelle crise majeure extrêmement dangereuse qui vient s’ajouter aux autres comme la guerre en Ukraine et les autres foyers de tension au Soudan, dans le Sahel etc.”, a expliqué l’interlocuteur de nos confrères.