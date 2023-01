Triste accident à Sikilo: Voici le témoignage explosive d’une mère d’un des apprentis des bus accidentés

Les témoignages sur l’origine de l’accident survenu hier matin à Sikilo dans la région de Kaffrine et qui a fait plus d’une quarantaine de mort et des centaines de blessés ne cessent ne fuiter.

Et cette fois ci, c’est une des maman d’un des apprenti chauffeur de l’un des bus entrés en collision qui a fait une explosive révélation. En effet, trouvée à l’hopital régional et interrogée par l’équipe de Kewoulo, madame Penda à laisser entendre que son fils, victime d’une fracture à la jambe et admis aux soins intensifs à l’hopital, l’aurait déclaré que c’était lui qui conduisait l’un des bus.

Elle poursuit que le rescapé aurait ajouté que, c’est quand son maitre, le chauffeur titulaire, a vu à distance le montage des gendarmes qu’il a repris la conduite du véhicule puisque le jeune homme n’a pas de permis de conduite. Et que c’est suite à cette reprise après avoir rouler quelques mètres que l’irréparable serait produit.