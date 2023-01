Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non déclarée et par conséquent, le parquet demande dans sa réquisition, une condamnation de six (6) mois dont trois (3) mois ferme.

Il s’agit de Ousmane SARR, Bayna GUEYE et Ahmad Sourang DIALLO, tous arrêtés pour le simple fait d’avoir crié libérez Pape Alé NIANG, le mardi 03 Janvier passé lors de la rencontre entre le 1er Ministre et la société civile.

La présidente de séance, après avoir écouté la parodie des avocats de la défense, a fixé le jour de sa délibération le Lundi 16 Janvier prochain.