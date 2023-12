Traite des personnes à Kédougou : Des journalistes sensibilisés sur ce phénomène inquiétant

Des professionnels de médias de Kedougou, Tambacounda, Velingara et Goudiry ont pris part à une session de renforcement de capacités sur la traite des personnes ayant cours dans les sites d’orpaillages des régions de Tambacounda et de Kédougou, organisée pendant deux jours à Kédougou, par l’ONG Free thé Slave.

Selon Sokhna Fatou Cissokho, l’objectif visé était de former les journalistes sur les réalités de la traite sexuelle et les mobiliser en tant qu’acteurs clés pour sensibiliser et communiquer efficacement sur ce fléau devenu inquiétant. « Nous sommes actuellement dans la deuxième année de mise en œuvre d’un projet visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des femmes et des filles à Kédougou. Ce projet ambitieux repose sur trois piliers fondamentaux : la prévention, la protection et la prise en charge des victimes de traite sexuelle», souligne la chargée de programme de Free the Slave .

L’ONG Free the Slave qui travaille en étroite collaboration avec divers acteurs, tels que les instances judiciaires, les professionnels de la santé et les défenseurs des droits de l’enfant, comme l’Aide à l’Enfance, afin de prévenir ces abus, souhaite que les journalistes puissent disposer des outils nécessaires afin de réussir la sensibilisation et la communication sur le phénomène. Cette session de formation a vu la participation d’acteurs tels que l’ONG La Lumière dont le travail sur le terrain a été hautement salué par les participants.