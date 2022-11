Toussaint Manga à Sonko : « ce problème n’est plus le vôtre »

L’ancien patron des Jeunesses libérales, Toussaint Manga, a apporté son soutien à Ousmane Sonko à quelques heures de son audition devant le Doyen des juges d’instruction dans l’affaire de viol présumé qui l’oppose à la masseuse Adji Sarr. Selon l’ancien député qui a récemment démissionné du Pds, ce problème n’est plus celui du leader de Pastef, mais celui de tous les Sénégalais épris de justice.

« Aujourd’hui plus qu’hier vous avez tout mon soutien. Ce problème n’est plus le votre, il est celui de tous les sénégalais épris de justice, de paix et de démocratie. Que chacun prenne ses responsabilités et en assume les conséquences », a écrit Toussaint Manga sur sa page Facebook.