La tournée économique du chef de l’Etat, le président Macky Sall, a été marquée par de nombreux événements. Si l’ivresse de l’accueil populaire que le Pakao a réservé à l’enfant du Sine a failli faire perdre de vue le fait que cette région est l’une des plus pauvres du Sénégal et que sa jeunesse ne trouve du réconfort que dans l’imigration clandestine, la polémique des 4X4 et de la grosse enveloppe offerts par le chef de l’Etat à un guide religieux qui les aurait rejeté a en quelque sorte pourri l’athmosphère dans le Pakao. Et Kéwoulo a enquêté.

Comme une trainée de poudre, une rumeur devenue virale a fait le tour de la toile ce mardi et créé une grosse polémique dans les foyers religieux du Pakao. Démarrée dans la matinée du deuxième jour de la visite présidentielle, elle a été présentée sur de nombreuses chaines Youtube et sur Facebook comme la principale information du jour. A en croire cette nouvelle qui ne porte, pour le moment, aucune signature, « le khalife général de Taïba, El’hadji Moustapha Sylla, a refusé deux 4X4 et une enveloppe du président Macky Sall.» Présenté comme le symbole de la défiance des religieux à l’encontre du régime Benno, les amis et disciples du «marabout révolutionnaire» de Taïba ont vu refaire surface de vielles séquences vidéos dans lesquelles le fils de Ba Kassim Sylla tançait le gouvernement sur diverses questions. Si certains ont vu, en cette soudaine popularité, une occasion en or pour parler de Taïba et de son marabout, pour la famille du principal concerné la pilule a du mal à passer.

Au micro de Kéwoulo, Khalifa Sylla, cadet et porte-parole de la famille religieuse, se veut très clair : « C’est faux. Cette rencontre n’a jamais eu lieu et le Khalife n’a jamais rien reçu de tel venant du Président Macky Sall pour ensuite les rejeter. C’est moi qui suis la passerelle entre le Khalife et les politiques comme la société civile. Et je n’ai jamais eu connaissance de ce fait évoqué sur internet.» Comme le porte-parole des Sylla, à Taïba les populations sont très remontées contre les auteurs de ce fake news et aimeraient que, à l’avenir, les gens prennent la peine de venir aux sources avant d’écrire quoi que ce soit concernant leur guide ; puisqu’il est accessible à tous. Considéré comme l’un des plus fervents soutiens de Mimi Touré et très engagé à défendre l’ancienne Premier-ministre -qui a décidé de s’opposer à Macky Sall-, El’hadji Moustapha Sylla se veut le gardien des valeurs ancestrales.

« Il respecte les institutions et ne peut être utilisé à des fins avouées. Dans des projets auxquels il est étranger », a fait savoir son entourage. A en croire des reporters de Kéwoulo à Sédhiou, «El’hadji Moustapha Sylla a été aperçu lors de l’inauguration du Pont de Marsassoum et il a rencontré le président Macky Sall là-bas, avec tous les officiels comme les guides religieux. Aussi, si la famille soutient que « c’était la seule fois que le Khalife a rencontré le Président au cours de cette tournée démarrée le 28 février 2023 », les envoyés spéciaux de Kéwoulo à Sédhiou ont fait savoir que «le Khalife de Taïba était aussi venu à Sédhiou lors de la rencontre que le chef de l’État a accordée aux guides religieux du Pakao. Mais, on l’a aperçu partir de-là sans avoir rencontré Macky Sall.» Pour rappel, Taïba est un village dédié à l’enseignement coranique et se trouve à 2 kilomètres de Marsassoum.