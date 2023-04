Touba : Serigne Mountakha Mbacké appelle à l’unité des confréries pour préserver la paix au Sénégal

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké s’est adressé aux musulmans, après la prière de l’Aïd el-Fitr. Le guide religieux a appelé l’unité des confréries, seul moyen selon lui, de préserver la paix au Sénégal.

L’unité des confréries était au cœur du prêche du Khalife général des Mourides. Pour préserver la paix durable, le guide religieux invite au respect des enseignements islamiques.

« Tous les Khalifes des confréries, qui sont là par la volonté de Dieu, devront rester unis et déterminés dans l’islam, dans l’unité et la volonté de travailler ensemble, pour avoir une paix durable. Si on se donne la main et que nous travaillons, nous allons avoir la paix que nous voulons », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Serigne Mountakha a également recommandé aux fidèles, l’adoption du bon comportement et d’apprendre les enseignements de Serigne Touba. Selon lui, le fondateur du mouridisme a consacré toute sa vie à adorer Dieu, à travailler dans la paix et selon les préceptes de l’islam.