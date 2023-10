Ce que TotalEnergies n’a pas spécifié sur l’élimination des bouteilles de gaz

Dans une déclaration rendue publique ce lundi, TotalEnergies a annoncé le rappel des bouteilles de gaz de butane orange de 6 kg et 9 kg estampillées « Lot 26 ». Le fournisseur d’énergie français décrit ce rappel comme étant préventif, «par précaution», «volontaire». Ce qu’il ne signale pas, égratigne Liberation, c’est que cette décision a été prise parce que ses bouteilles de gaz sont sur la sellette depuis quelques jours.

Tout le monde sait que l’explosion de l’un d’eux à Derklé a causé 7 morts. Le sondage montre la bouteille de TotalEnergies, selon Libération qui spécifie que la police a également saisi les services compétents pour l’analyse du récipient.

L’accident a eu lieu à Derklé, où sept personnes ont perdu la vie, un secteur couvert par TotalEnergies. «Vers 12 heures 30, rembobine C. N. Tall, qui a saisi le service régional du commerce de Dakar, la femme de ménage s’est rendu compte que la bonbonne dégageait de la flamme. Elle l’a éteint avant de changer le flacon. Lorsque je me suis approché pour enlever le brûleur, la vanne et le brûleur se sont détachés immédiatement. Le gaz s’échappait avec force. J’ai été en mesure de contrôler le flacon et d’attendre qu’il soit vide. »