Tirage au sort final de Qatar 2022 : ce qu’il faut savoir pour cet événement

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures du tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Alors que toute la planète football a déjà les yeux rivés sur le Qatar, les supporters des pays qualifiés peinent à contenir leur excitation en comptant les heures qui nous séparent de ce tournant majeur. FIFA.com vous explique où, quand et comment les groupes vont se former.

Où ?

Palais des congrès de Doha (Qatar)

Quand ?

Vendredi 1er avril, 19 heures (heure locale)

Qui est concerné ?

Les 32 pays qui participeront à la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, dont 29 sont déjà connus, seront répartis en huit groupes de quatre équipes. Deux des trois derniers billets seront attribués aux vainqueurs des barrages intercontinentaux programmés les 13 et 14 juin. L’ultime accessit reviendra au vainqueur du chemin A des barrages européens, dont la finale opposera le Pays de Galles à l’Écosse ou à l’Ukraine.

Deux mille invités de prestige assisteront à cette cérémonie animée par Carli Lloyd, Jermaine Jenas et Samantha Johnson : Cafu (Brésil), Lothar Matthäus (Allemagne), Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (RI Iran), Bora Milutinovic (Serbie/Mexique), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algérie) ou encore Tim Cahill (Australie), pour n’en citer que quelques-uns.

Procédure

La Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA a fait savoir que les équipes déjà qualifiées seraient réparties selon des critères sportifs dans les chapeaux 1 à 4. Le Classement mondial FIFA/Coca-Cola publié le 31 mars fera référence.

Chapeaux

En tant que pays hôte, le Qatar se verra automatiquement attribuer la place A1 du chapeau 1, dans lequel figureront également les sept qualifiés les mieux classés. Les pays entre la 8e et la 15e place composeront le chapeau 2, tandis que les équipes entre le 16e et le 23e rang formeront le chapeau 3. Enfin, le chapeau 4 rassemblera les cinq dernières nations, en compagnie des deux lauréats des barrages intercontinentaux et du vainqueur du dernier barrage européen.

Où suivre la cérémonie

Le tirage au sort sera diffusé en direct dans le monde entier. Pour ne rien manquer de l’événement, nous vous invitons à suivre les comptes de la FIFA sur Twitter, Facebook et Instagram.

À venir

La publication du calendrier des matches sera officialisée une fois les différentes affiches réparties entre les stades et les coups d’envoi confirmés. La phase finale se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. La phase de groupes durera 12 jours, à raison de quatre matches par jour.