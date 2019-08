Thiès – Décès Amar Mbaye : El Capo se lave à grande eau

Le présumé meurtrier du jeune boulanger de Thiès, Makha Diop alias El Capo, s’est dédouané des accusations portées contre lui, suite au décès de Amar Mbaye.

C’est semble-t-il, à travers un message vocal, via le réseau social WhatsApp que Makha Diop a tenté de se laver de tout soupçon. En effet, El Capo qui échangeait avec ses collègues sur la lancinante affaire du meurtre de Amar Mbaye a juré ne pas être l’auteur de l’acte pour lequel une avalanche de critiques s’abat sur la Police nationale. Il a présenté ses excuses à toute la corporation indiquant au passage qu’il n’était pas sur le théâtre du meurtre.

Capitaine Mbengue

Le policier a aussi levé l’équivoque sur ses échanges avec le Capitaine Mbengue. Ce, au moment d’être affecté à la Capitale du rail. El Capo de dire, selon les informations rapportées par la Rfm, que le capitaine a eu raison sur lui pour lui avoir signifié dès le début de ne pas se rendre à Thiès, en raison des multiples problèmes notés dans cette zone. Dans l’audio de « 13 minutes », le mis en cause dit accepter que ce qui lui arrive n’est qu’une résultante de la volonté divine.

Lutte contre la délinquance et le trafic de stupéfiants

C’est à croire que Makha Diop alias El Capo n’est pas obnubilé par cette affaire que défraie la chronique. Plus que jamais déterminé à juguler le phénomène de la délinquance et du trafic de stupéfiants, le policier appelle ses collègues à s’impliquer davantage dans la lutte. El Capo de faire savoir que s’il y a sept (7) autres forces de sécurité aussi engagées que lui, ce mal sera jugulé. Et dire qu’il est aussi plus que jamais motivé à ne pas dévier du serment qu’il a prêté pour faire son entrée dans la profession.