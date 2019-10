Mort du boulanger Amar Mafatim Mbaye : Le juge délégue l’enquête aux gendarmes

Du nouveau dans l’affaire Amar Mbaye du nom de ce boulanger mort à Thiès dans des conditions troublantes en août dernier. Selon les informations du journal « Libération », le Doyen des juges d’instruction, en charge de l’information judiciaire ouverte contre X, a transmis une délégation judiciaire à la Brigade de recherches de Thiès.

Le juge demande aux gendarmes l’audition de plusieurs témoins cités dans cette affaire, à commencer par les membres de la famille du défunt, rapporte le journal.

Lequel signale que ces derniers avaient refusé de déférer à la convocation de la police. Ce, au motif qu’ils voulaient qu’il y ait de l’objectivité dans l’enquête du moment que le nom d’un policier a été cité.

Pour rappel, à la suite de la mort d’Amath Mbaye, le policier Makha Diop dit ’’El Capo’’ avait été cité.

Or, l’enquête de la police l’a totalement blanchi. D’autant plus que des témoins auraient assuré qu’il ne se trouvait même pas sur le théâtre des opérations au moment des faits. Et, l’autopsie réalisée sur le défunt insinuait la thèse de l’accident.