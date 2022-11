Thiès : Agression mortelle d’un photographe handicapé par deux jeunes

Alors que beaucoup personnes se rabattent sur les mototaxi Jakarta pour gagner leur vie, d’autres utilisent ce moyen de locomotion pour agresser les gens. Certains sont même prêts à attenter à la vie des gens.

En atteste la récente agression mortelle au quartier Grand Standing de Thiès d’un photographe qui répondait au nom de Amadou Cissé. Selon notre source, ce dernier a fait une chute mortelle au moment où il tentait de rattraper les deux jeunes à bord d’un taxi-moto Jakarta qui venaient de lui arracher son téléphone portable. Au moment de rattraper l’un de ses bourreaux qui conduisait à vive allure pour s’échapper, la deuxième personne a violemment bousculé la victime qui est mortellement tombée.

Les faits qui se sont produits lundi dernier vers les coups de 20 heures ont pu être reconstitués par les limiers du commissariat central grâce aux caméras de surveillance installées un peu partout dans la ville. Amadou Cissé, la quarantaine et originaire de Sédhiou a été inhumé auprès des siens. Il a laissé derrière lui une femme et trois enfants dont deux garçons et une fille.

Zik fm