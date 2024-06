Tentative de cambriolage à Hann Marinas : Un chauffeur et son acolyte interpellés

Top et Ng. Fall sont envoyés en prison pour des faits d’association de malfaiteurs et tentative de vol commis la nuit. Les deux amis tentaient de cambrioler un magasin au quartier Hann Marinas. Déférés hier lundi 10 juin 2024 par la police de Bel-Air, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.

L’histoire s’est déroulée dans la soirée du 9 juin 2024. Les éléments de la Brigade de Recherches de Bel-Air, qui étaient en mission de sécurisation, ont été alertés par le vigile A. K. Diallo de la présence de deux intrus.

Selon le dénonciateur, les deux jeunes étaient en train de défoncer un magasin contenant du matériel industriel, sis à hauteur des rails de Yarakh. Sans désemparer, les policiers se sont dépêchés sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Et lorsque les mis en cause ont entendu les sifflets d’alerte d’un vigile qui faisait la ronde, ils ont pris la fuite.

Les deux potes n’iront pas loin. Les éléments de la BR se sont mis à leurs trousses et une course-poursuite s’en est suivie. Epuisés, les présumés voleurs ont fini par lâcher prise. Ils seront cueillis par les policiers en tenue civile qui les embarquent dans leur fourgonnette. Ensuite, les flics sont retournés sur les lieux du vol. Ils ont trouvé sur place un pied de biche et une torche appartenant aux mis en cause.

Interrogés sur les faits, ils sont passés aux aveux, confiant leur intention de cambrioler le magasin. Ils ont été présentés comme les nommés C. Top, 20 ans, ferrailleur domicilié à Boune et Ng. Fall âgé de 22 ans, chauffeur domicilié à Boune. Ils ont déférés hier devant le procureur de la République pour association de malfaiteurs et tentative de vol commis la nuit. Les deux amis sont envoyés en prison.