Tentative d’avortement clandestin à Grand-Yoff : M. Th. Mendy condamné à 6 mois de prison assortis de sursis

Jugée hier devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, M. Th. Mendy, veuve et mère de 3 enfants, a été condamnée à 6 mois assortis de sursis pour tentative d’avortement volontaire.

Il ressort des faits que la prévenue, enceinte des œuvres de son petit ami, a tenté d’interrompre sa grossesse. Le 5 juillet passé, le Docteur Mor Cissé, ancien interne des hôpitaux et médecin gynécologue et obstétricien, a saisi le commissariat de Grand-Yoff pour faire part d’une interruption volontaire de grossesse. Mais, d’après les conclusions du rapport médical, il s’avère que la patiente a tenté de provoquer un avortement, l’embryon et le fœtus étant déjà expulsés avant son arrivée à l’hôpital. Ce qui conforte la thèse de l’avortement, selon le Docteur.

C’est ainsi qu’elle sera interpellée après sa sortie de l’hôpital le 6 août dernier.