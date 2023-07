Tentative coup d’Etat au Niger: La CEDEAO exige la libération immédiate et sans conditions du président Bazoum

La réaction de la CEDEAO ne s’est pas fait attendre après la tentative de coup d’État, ce mercredi 26 juillet au Niger. Dans un communiqué, l’institution sous régionale condamne de la « plus vigoureuse des manières » cette tentative de prise de pouvoir par la force.

Elle appelle les mutins à libérer ‘’immédiatement et sans conditions’’ le président Mohamed Bazoum, actuellement détenu dans sa résidence à Niamey.

La CEDEAO et la communauté internationale tiendront tous « ceux qui sont impliqués dans cet acte pour responsables de la sécurité et de la sûreté du Président, des membres de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général », précise la note.

Avec cette tentative de coup d’État au Niger, le nouveau président de la CEDEAO, le chef d’État nigérian Bola Tinubu, va faire face à sa première crise, lui qui a promis une « tolérance zéro » contre les putschs lors de sa prise de fonction il y’a deux semaines.